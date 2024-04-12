Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın paniği!

Bursa'da, 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:46
Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın paniği!
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Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'taki 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede, saat 01.00 sıralarından henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi isağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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