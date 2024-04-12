Bursa'da 6 katlı apartmanda yangın paniği!
Bursa'da, 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.
Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'taki 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede, saat 01.00 sıralarından henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi isağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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