Zonguldak’ta 3 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak’ta 3 katlı evin en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Muzaffer Kazancı (70), hastaneye götürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmasını ilgi ile izledi.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:03
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Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında dün saat 20.00 sıralarında; henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede yaşayan Muzaffer Kazancı, dumandan etkilendiği gerekçesiyle tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İtfaiye ekipleri yangınını söndürerek soğutma çalışması başlattı. Evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

VATANDAŞLAR SEYRETTİ

Ekiplerin yangınla mücadelesi sürerken cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bazı sürücüler ilerlemeye çalışırken polise zor anlar yaşattı. Mahalle oturanların bazıları sokaktan bazıları da evlerinin balkon ve camlarından itfaiye ekiplerinin çalışmasını seyretti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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