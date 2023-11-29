Apartmana yıldırım düştü, çatı alev alev yandı!
Kadıköy'de yoğun yağmur yağışı sonucu bir apartmanın çatısına büyük bir gürültüyle düştü. Yaşanılan olayın ardından apartmanın çatısına alev alev yandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak'ta bulunan sitenin çatısına yoğun yağmur yağışı sonrasında saat 19.00 sıralarında büyük bir gürültüyle yıldırım düştü.
Edinilen bilgiye göre; 15 katının tamamı boş olan bina yıldırımın düşmesiyle kıvılcımlar ve dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanlar aniden alevlenince çevredeki yurttaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri gönderildi.
"ŞİDDETLİ BİR SES GELDİ"
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat yaptıkları çalışmayla apartmanın çatısını söndürürken, polis ekipleri de çevreye giriş ve çıkışları engellemek için olay yerine şerit çekti.
Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Eren Akagündüz, "Akşam 6 civarında şiddetli bir ses geldi. Yıldırım düşmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etti" dedi.
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