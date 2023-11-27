Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
Çanakkale'de, Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı.
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde, Nara Burnu'ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım isabet etti. O anda orada bulunan 4 asker yaralandı.
Yaralanan askerlerden 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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