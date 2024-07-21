Arabada babasını beklerken yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 16:01
Arabada babasını beklerken yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı
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Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Asya Mahallesi'nde otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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