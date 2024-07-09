Kaldırımdaki 'yorgun mermi' dehşetinde 6 gözaltı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:49

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:50

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 7 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi, kaldırımda seyyar satıcılık yapan Medine K.'ye isabet etti.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tedavisi süen Medine K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı saatlerdeki bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yorgun merminin bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit etti. Olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden 6'sı yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 10 tabanca mermisi ve tüfeklere ait 28 ses fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.