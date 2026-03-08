Araçlarda kullanılan multimedya sistemlerine yönelik yeni trafik düzenlemeleri sürücüler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Peki, Arabada multimedya ve double teyp yasak mı? Arabada CarPlay ve Android Auto kullanılabilir mi?

ARABADA MULTİMEDYA YASAK MI?

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan düzenlemeler sonrası “Arabada multimedya yasak mı?” sorusu gündeme geldi.

Düzenlemeye göre araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını uygun şartlarda kullanmayan sürücülere 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Ancak en dikkat çeken madde, sürücünün görüş alanında bulunan görüntü cihazlarına ilişkin getirilen yaptırım oldu. Kurallara aykırı şekilde araçta görüntü cihazı bulunduran veya kullanan sürücülere 21 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri de Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyon sistemlerinin bu düzenlemeden etkilenip etkilenmediği oldu.

Kanunda bu sistemleri doğrudan yasaklayan bir ifade yer almıyor. Genel değerlendirmelere göre bu uygulamalar navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşe yardımcı işlevlerle kullanıldığı sürece yasal kabul ediliyor.

Ancak bu sistemler üzerinden seyir halindeyken video izlenmesi ya da sürücünün dikkatini ciddi şekilde dağıtacak uygulamaların kullanılması yasak kapsamına giriyor. Bu nedenle cihazdan ziyade kullanım şekli belirleyici unsur olarak değerlendiriliyor.