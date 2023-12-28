Araç akaryakıt istasyonuna daldı: Ekipler olay yerinde!
Eyüpsultan'da bulunan akaryakıt istasyonunda pompaya bir araç çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Eyüpsultan'da bir araç akaryakıt istasyona girdi.
Araç pompaya çarpınca gaz yayılmaya başladı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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