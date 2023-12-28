Araç akaryakıt istasyonuna daldı: Ekipler olay yerinde!

Eyüpsultan'da bulunan akaryakıt istasyonunda pompaya bir araç çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:15
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İstanbul Eyüpsultan'da bir araç akaryakıt istasyona girdi.

Araç pompaya çarpınca gaz yayılmaya başladı. 

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.


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