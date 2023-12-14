Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:45

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:46

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi.

İşyeri ve buradaki araçta yapılan aramada, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, işyeri sahibi C.Ç. ve araç sahibi M.Ç.'yi gözaltına aldı.