Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'ın Payas ilçesinde 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi.
İşyeri ve buradaki araçta yapılan aramada, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekipler, işyeri sahibi C.Ç. ve araç sahibi M.Ç.'yi gözaltına aldı.
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