Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:45
Hatay'da 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir işyerine operasyon düzenledi.

İşyeri ve buradaki araçta yapılan aramada, 3 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, işyeri sahibi C.Ç. ve araç sahibi M.Ç.'yi gözaltına aldı.


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