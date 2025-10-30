Araç alıcısına gönderdiği mesaj gündem olmuştu: Ticaret Bakanlığı'ndan 279 bin lira ceza

Sosyal medyada gündem olan olayda, satıcı ile alıcı arasında geçen mesajlaşmada, aracını satılığa çıkaran kişi, alıcının fiyat farkına itiraz etmesi ve ilanla ilgili şikayette bulunacağını yazması üzerine, “Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet” yanıtını verdiği görüldü.

Söz konusu yazışmaların sosyal medyada yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, X hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin inceleme sonucunu duyurdu. Satıcının, "... Selamlarımı da ilet" mesajına yanıt veren Kaplan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ve Aleykümselam...

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."