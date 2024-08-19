Araç içerisinde kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
Erzincan’da park halindeki kamyonda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Mehmet Şah’ın ölümü, olay yeri incelemesinin ardından normal ölüm olarak kaydedildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Mehmet Şah’ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.
Erzincan’da park halindeki kamyon içerisinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Olay, dün Erzincan Sebze Halinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kamyonla Kahramanmaraş’tan Erzincan’a sebze, meyve getiren 50 yaşındaki Mehmet Şah, aracını park ettikten bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İlerleyen saatlerde kamyon içerisinde hareketsiz yatan şahsı gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Şah’ın kalp krizi sonucu vefat ettiği anlaşıldı.
Olay yeri inceleme çalışmaları sonucu Mehmet Şah’ın ölümü şüpheli değil normal ölüm olarak tutanağa geçirildi. Ceset Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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