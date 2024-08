Sıcak havalara dikkat! Ani kalp krizini tetikliyor

Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:15

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:15

Yaz mevsiminin gelmesi ile artan sıcaklıklar, kalp krizi riskini tetikleyebiliyor. Konu ile ilgili konuşan Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elnur Mammadlı, sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenlere değindi.



Kalp hastalıklarının dünyada önde gelen ölüm nedeni olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elnur Mammadlı, “Tütün kullanımı, beslenme müdahaleleri ve fiziksel aktiviteler gibi risk faktörlerinin azaltılmasında halk sağlığı alanında kaydedilen önemli başarılara rağmen, kardiyovasküler hastalıklar her yıl 18 milyon can alarak dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Ancak son zamanlarda sıcaklık da dâhil olmak üzere çevresel ve meteorolojik faktörlerin kalp ve damar hastalıkları üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin kanıtlar birikmektedir” dedi.



Kronik hastalığı olanların sıcak havalarda dikkat etmesi gerektiğine değinen Op. Dr. Mammadlı, “Sıcaklık endişe vericidir çünkü ısıya maruz kalmak, iç vücut sıcaklığı termoregülasyon mekanizmaları tarafından yeterince düzenlenmezse sıcaklık bitkinliğine veya sıcaklık çarpmasına yol açabilir. Bu tür termal düzensizlikler, kalbe vücuda yeterli kan ve oksijen sağlamak için yüklenen talebi artırarak kardiyak strese neden olur. Aşırı sıcaklık her yaştan insan için bir risk faktörü olsa da yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişiler, özellikle de kalp sorunları olanlar, sıcaklıkla ilişkili ölüm ve hastalık riski altındadır” diye konuştu.



Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar, antihistaminikler ve ağrı kesici ilaçlar gibi reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere birçok ilacın ısı toleransını ve vücudun sıcaklığını düzenleme yeteneğini bozabileceğini söyleyen Op. Dr. Mammadlı, “Tansiyon ilaçları kan basıncını düşürür ve ısıdan kaynaklanan sıvı kaybı durumunda bayılma ihtimalleri daha yüksek olabilir. Bazı kan sulandırıcı ilaçlar ise kan damarı genişlemesini azaltabilir ve vücudun ısıyı ortadan kaldırma yeteneğini azaltabilir. İdrar söktürücüler ve ısı, elektrolit dengesizliğini ve sıvı kaybını teşvik edebilir ve bu da kalp ve damar hastalıkları riskine katkıda bulunabilir. Sıvı kaybı, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlardan kaynaklanan böbrek hasarı riskini artırabilir. Sıvı kaybı ayrıca ilaçların kan seviyelerini artırabilir ve bu da olumsuz olaylara neden olabilir” şeklinde konuştu.



Sıcak havalarda alınabilecek önlemlere değinen Op. Dr. Mammadlı, “Kötü kontrol edilen kan basıncı veya kalp hastalığı, ısıya ve kötü hava kalitesine duyarlılığı artırabilir. Isı belirtileri arasında yoğun terleme, kas krampları, güçsüzlük, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma bulunur. Sıcak havalarda kolları ve bacakları örten hafif, bol giysiler giyinilmesini; yüz, kulakları ve enseni gölgeleyecek siperlikli bir şapka ve güneş gözlüğü takılmasını öneriyoruz. Geniş spektrumlu güneş kremi uygulaması tavsiye ediyoruz. Hastalara aktivitelerini mümkünse günün veya akşamın en serin zamanlarına planlamaya çalışmalarını hatırlatmakta fayda var. Serin bir yerde birkaç saat geçirmek bile ısıdan kaynaklanan sağlık sorunları riskini azaltabilir. Gün boyunca düzenli sıvı ve besin alımı önemlidir. Mümkünse şeker, sodyum, kafein ve alkol oranı yüksek içeceklerin tüketilmesini sınırlamakta fayda var, çünkü bu sıvı kaybına yol açabilir” ifadelerini kullandı.