Kamera ve takip sistemi zorunluluğuna yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Araç kamerası (takip sistemi) zorunlu mu? Araç kamerası zorunluluğu olan otomobiller hangileri?

ARAÇ KAMERASI ZORUNLU MU?

C hususiyetine giren araç listesinde taksi, otobüs, kamyon ve çekiciler, dolmuşlar, okul taşıtları, sürücü adayı belgesi ile kullanılacak araçlar, traktör, römort, yarı römork, traktör römorkları, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, tehlikeli madde taşıyan araçlar yer alıyor.

Teyit hattından paylaşılan bilgide “ Değişiklik tüm araçlarla ilgili değil. Değişiklikle C hususiyetlerindeki araçlara yönelik araç takip sistemi, kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu kılınıyor.” ifadeleri yer aldı.

2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar söz konusu zorunluluk uygulanmayacak.