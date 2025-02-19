'Araç kiralama' bahanesiyle vurgun! Cezası belli oldu
Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi 29 bin 100 lira dolandırdığı öne sürülen sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ve 100 bin lira adli para cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.S. ve müşteki M.Y. ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, müşteki M.Y'nin internette gördüğü bir araç kiralama sitesinden E.S. ile irtibat kurduğunu, sanığa araç kiralamak istediğini anlatarak sigorta ve kasko bedeli adı altında toplamda 29 bin 100 lira gönderdiğini, bir süre sonra sanığın müşteki ile irtibatını kestiğini belirtti.
BERAATİNİ İSTEDİ
Savcı, kurguladığı hile çerçevesinde müşteki M.Y'yi aldatarak toplamda 29 bin 100 lira haksız menfaat temin ettiği belirlenen sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık E.S, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.
KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık E.S'yi 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
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