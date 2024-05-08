Araç kiralama ihalesinde 3 gözaltı!

Çanakkale’de polis ekipleri, araç kiralama ihalesinde araçların kilometrelerini düşürerek ihale aldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:49
Araç kiralama ihalesinde 3 gözaltı!
Abone Ol google-news

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bir ihbarı değerlendirerek, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1 yıllık 3 adet araç kiralama ihalesine katılan, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firmanın; ihale şartnamesinde belirtilen araçların 80 bin kilometrenin altında olması şartı için Tekirdağ’da bulunan bir oto sanayide araçların kilometrelerini düşürerek ihaleye katıldığını belirledi. 

Bunun üzerine gerçekleşen operasyon kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatı ile A.K., A.T. ve A.S. isimli 3 şahıs Tekirdağ ve İstanbul’da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


çanakkale haberleri araç kiralama haberleri ihale haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Baba ile oğlu, tefecilikten gözaltına alındı

Baba ile oğlu, tefecilikten gözaltına alındı
Malatya'da 'change araç' operasyonunda 11 gözaltı

Malatya'da 'change araç' operasyonunda 11 gözaltı
KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı

KGYS kutusu ile park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...

Mevduat faizi neden düşüyor? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı...
Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'iddianame' tepkisi: 'Devlet ne sağımızda ne solumuzda ne de arkamızda'
Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi
Karsu evleniyor… Düğüne kraliçeyi de çağırdı

Karsu evleniyor… Düğüne kraliçeyi de çağırdı
Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme

Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme
Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu

Aşk yolculuğunda yönünü bul: Gelecekteki partnerinizi işaret eden 5 ipucu