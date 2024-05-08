Baba ile oğlu, tefecilikten gözaltına alındı

Eskişehir’de 19 kişiye, yüksek faizle borç verip ve icra yolu ile tahsilat yaparak mağdur ettikleri tespit edilen M.S. ve oğlu A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Baba ile oğlunun, mağdurlardan 3,5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:26
Baba ile oğlu, tefecilikten gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı bulunan yaşlı ve emekli kişilere, yüksek faizle borç verdikleri ve icra yolu ile tahsilat yaptıkları öğrenilen M.S. ve oğlu A.S. yakalanarak gözaltına alındı.

19 kişiden 3,5 milyon TL haksız gelir sağladığı belirlenen baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


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