Araç kontrolden çıktı: Banka şubesine girdi

Ankara'da kontrolden çıkarak banka şubesine giren otomobil maddi hasara neden oldu.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:32
Araç kontrolden çıktı: Banka şubesine girdi
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CNM 481 plakalı otomobil, Oğuzhan Asiltürk Caddesi çıkışında kontrolden çıkarak bir banka şubesine girdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşını bırakarak bölgeden uzaklaştı. Yaralananın olmadığı kazada otomobil ve banka şubesinde hasar oluştu.

Polis ekiplerince sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bir şirkete ait olduğu öğrenilen ve çekiciyle çıkarılan otomobilin banka şubesine girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Ankara otomobil banka

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