Araç sahipleri dikkat! Motorine zam pompaya yansıdı...16 Kasım 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:08

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:08

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerinin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80.51 dolardan işlem görüyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 14 kuruş zam yapıldı.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.

Motorinin litre fiyatına en son 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul

Motorin litresi 37,56 TL

Benzinin litresi 34,55 TL

Ankara

Motorin litresi 38,14 TL

Benzinin litresi 35,2 TL

İzmir

Motorin litresi 38,32 TL

Benzinin litresi 35,31 TL.

LPG'nin litresi ise ortalama 18.50 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.