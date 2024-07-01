Araç sulama kanalına uçtu: 1 ölü
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sulama kanalına uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mahzemin Mahallesi’nde meydana gelen kazada; Ömer Ç. (45) idaresindeki 38 AHP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta çekici ile kaldırıldı. Ömer Ç.’nin cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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