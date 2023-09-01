Araç sürücüsüne bıçakla saldıran minibüs şoförüne 'para cezası'

İzmir'de hafif ticari aracın sürücüsüne tekme atıp, bıçakla saldıran ve gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen minibüs şoförü F.B.'ye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 9 bin 51 TL ceza kesildi. F.B.'nin 'Şoför Tanıtım Kartı'nın iptal edilmesi için de harekete geçildi.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 15:31
Araç sürücüsüne bıçakla saldıran minibüs şoförüne 'para cezası'
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Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'nde, dün saat 14.30 sıralarında hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.B. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

Yanına aldığı bıçakla minibüsten inen F.B., önce hafif ticari aracın kapısını açıp, sürücüye tekme atıp küfretti, ardından bıçakla saldırıp, yaraladı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, minibüs trafikten menedildi. F.B. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken; yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

7 AYRI TUTUNAK DÜZENLENDİ

Olay sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, F.B. hakkında işlem başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, 'Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereği ticari araca ve araç şoförüne yönelik trafik akışını engelleyici şekilde sevk ve idare etmekten 7 ayrı tutanak düzenleyerek, 9 bin 51 TL'lik cezai işlem uyguladı.

Ayrıca minibüs şoförünün 'Şoför Tanıtım Kartı'nın iptal edilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; belediyenin denetim yetkisi kapsamındaki hiçbir alanda huzuru ve can güvenliğini tehdit edecek davranışlara göz yumulmayacağı da belirtildi. 


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