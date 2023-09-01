Yer: Gaziosmanpaşa... Kovalamaca sonucu yakalanan araçta 'kalaşnikof' ele geçirildi

Gaziosmanpaşa'da motosikletli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, sokak arasında park halindeki otomobile çarparak durdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada kalaşnikof ve 2 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:32
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Şemsipaşa Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında; Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler, devriye gezerken şüphelendikleri bir otomobile Cengiz Topel Caddesinde 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin uyarısına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı otomobil bir sokağa girdiği sırada park halinde ki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durdu.

CEPHANELİK ÇIKTI!

Kaza sonrası kaldırımdaki bir motosiklette hasar gördü. Polis ekipleri otomobilde ki şüpheliyi yakaladı. Otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri aracın bagaj kısmında kalaşnikof ve 2 adet çelik yelek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  


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