Araç sürücüsünü darbetti: Gözaltına alındı!
Zeytinburnu'nda tartıştığı otomobil sürücüsünü darbedip kaçan zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta yolda yaya olarak ilerleyen bir kişinin tartıştığı otomobil sürücüsü M.T'yi darbedip aracına zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerden yola çıkılarak kimliği tespit edilen zanlı Y.B.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Zeytinburnu #darp #sürücü
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