Aracın altında bu halde bulundu... Kediye ağda bandı yapıştırdılar!

İstanbul Üsküdar’da kaydedilen görüntülerde bir kediye ağda bandı yapıştırıldığı görüldü. Söz konusu video sosyal medyada büyük tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:32
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Hayvana şiddetin sonunun gelmediği Türkiye'de, yine bir başka vicdansızlık örneği sosyal medyaya damga vurdu.

'İstanbul Duysun' isimli sosyal medya kanalında yayımlanan görüntüler, görenleri isyan ettirdi. Üsküdar’da bir kediye ağda bandı yapıştırıldığı görüldü. 

Kısa sürede çok sayıda tepki gelen görüntülere yurttaşlar “Etraftaki dükkanların kameralarından kimin yapıldığı bulunmalı” şeklinde yorumlar yaptı.


Kedi ağda ağda bandı

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