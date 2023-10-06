Aracın çarptığı 5 yaşındaki Ecrinnur son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'da dün hafif ticari aracın çarptığı Ecrinnur Kutbay'ın (5) cenazesi toprağa verildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ecrinnur'un cenazesi Abdullah Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım'ın yanı sıra yurttaşlar da katıldı. Öte yandan sürücü A.İ., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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