Aracın çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:41

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki 34 RE 2336 plakalı otomobil, hızla oto galericiler sitesinin sürgülü demir kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan demir kapı, o sırada kaldırımda yürüyen Nurhan Mat, Melis Öztürk ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiye çarparak savurdu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Sürücünün olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobiliyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.