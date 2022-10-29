Aracın çarptığı site kapısı kaldırımdakileri yaraladı
Esenyurt'ta otomobil bir sitenin sürgülü demir kapısına çarptı. Yerinden çıkan demir kapı yoldaki 3 kişiye çarparak yaraladı. Sürücü olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobille kaçtı.
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki 34 RE 2336 plakalı otomobil, hızla oto galericiler sitesinin sürgülü demir kapısına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan demir kapı, o sırada kaldırımda yürüyen Nurhan Mat, Melis Öztürk ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiye çarparak savurdu.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Sürücünün olay yerinde plakasını düşürdüğü otomobiliyle kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- İstanbulkart kullananlar dikkat!
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- MasterChef'te gergin anlar: 'Özür dileyeceksin'
- CNN Türk'te ilginç anlar: 'Böyle bir soru yoktu?'
- '24 yılın yeni zirvesi...'
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum