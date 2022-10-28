Otomobili yolda kalan sürücü, 150 metrelik uçurumda ölü bulundu

Rize'nin Hemşin ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yolda otomobili bulunan Köksal Albay'ın (54), 150 metrelik uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
28 Ekim 2022 Cuma, 12:13
Otomobili yolda kalan sürücü, 150 metrelik uçurumda ölü bulundu
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Hemşin ilçesi Akyamaç Şelalesi yolunda önceki akşam, kaya düşmesiyle kapanan yolda otomobil görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobilin Köksal Albay'a ait olduğu belirlendi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ayakkabısı çevrede bulunan Albay için AFAD ekipleri çalışma başlattı. Aramalarda, saat 03.30 sıralarında 150 metrelik uçurumda Albay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin sedyeye koyup halatlarla yola çıkardığı Albay'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yoldaki kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı sırada uçuruma düştüğü değerlendirilen Albay'ın ölüm nedeni araştırılıyor. 


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