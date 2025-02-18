Aracın önünü kesip öldüresiye darp ettiler!

Şanlıurfa’da trafikte bir otomobilin önünü kesen şahıslar, sürücüyü sopalarla darp edip aracına zarar verdi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Aracın önünü kesip öldüresiye darp ettiler!
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:24

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kuzeydoğu Çevreyolu üzerinde seyir halindeki araçlardan inen bir grup, önünü kestikleri aracın sürücüsünü sopalarla darp etti.

Sopalarla aracın camına ve kaportasına vuran şahısları çevredekiler engellemeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen grup, daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

O anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisi arayan şahıs, kavgayı anlatırken sürücüyü öldüresiye dövdüklerini belirtti. Yaralı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın nedeni ise henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #araç #sürücü #Şanlıurfa #darp

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