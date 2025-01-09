Aracına bakınca şoke oldu: Kamyonet delik deşik oldu!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 19:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 19:00

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi 1. Huzur Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Banu T. (53), 16 BUD 10 plakalı kamyonetinin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aracının arkasında 2 adet mermi deliğin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araca isabet eden mermilerin nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.