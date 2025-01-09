Aracına bakınca şoke oldu: Kamyonet delik deşik oldu!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonet, nereden atıldığı belli olmayan kurşunlarla delik deşik oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesinin Turgutalp Mahallesi 1. Huzur Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Banu T. (53), 16 BUD 10 plakalı kamyonetinin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Aracının arkasında 2 adet mermi deliğin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araca isabet eden mermilerin nereden atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.
Etiketler: #Bursa #Soruşturma #Kurşun
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