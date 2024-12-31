Anbean kaydedildi... Şanlıurfa’da husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı!
Haliliye ilçesinde İ.K. adlı kişi, pompalı tüfekle husumetlisi Mahmut A.'yı vurdu. Mahmut A. ağır yaralanırken, o anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iddiaya göre; İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası İ.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.’yı göğsünden vurdu.
Yere yığılarak ağır yaralanan Mahmut A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ZANLI ARANIYOR
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #husumet #Kamera #pompalı tüfek #Şanlıurfa
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