Aracına binerken fenalaşmıştı... 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Siirt'te, aracına binerken fenalaşan, kaldırıldığı hastanede menenjit teşhisi konularak tedaviye alınan Kasım Timurlenk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 14:13
Aracına binerken fenalaşmıştı... 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
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Siirt Barış Mahallesi’nde  27 Ekim’de Kasım Timurlenk (30), Haşim Öztanık İlköğretim Okulu Kavşağı’nda park halindeki aracına binerken baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Timurlenk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 AY ÖNCE BABA OLMUŞ!

Yoğun bakıma alınan Timurlenk’e, yapılan muayeneler sonucunda menenjit teşhisi konuldu. Durumu fenalaşan Timurlenk, dün hayatını kaybetti.

Timurlenk’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zevye Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedildi. Öte yandan Timurlenk’in 14 ay önce evlendiği ve 3 ay önce de baba olduğu öğrenildi. 


Baba baygınlık menenjit Siirt teşhis

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