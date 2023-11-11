Aracına binerken fenalaşmıştı... 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Siirt'te, aracına binerken fenalaşan, kaldırıldığı hastanede menenjit teşhisi konularak tedaviye alınan Kasım Timurlenk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Siirt Barış Mahallesi’nde 27 Ekim’de Kasım Timurlenk (30), Haşim Öztanık İlköğretim Okulu Kavşağı’nda park halindeki aracına binerken baygınlık geçirdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Timurlenk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
3 AY ÖNCE BABA OLMUŞ!
Yoğun bakıma alınan Timurlenk’e, yapılan muayeneler sonucunda menenjit teşhisi konuldu. Durumu fenalaşan Timurlenk, dün hayatını kaybetti.
Timurlenk’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zevye Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedildi. Öte yandan Timurlenk’in 14 ay önce evlendiği ve 3 ay önce de baba olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mevduat faizlerinde sert yükseliş!
- Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- İYİ Parti yönetiminde yeni istifa
- Atatürk'e hakaret eden dönerciye gözaltı
- Verdiği mesaj çok açık…
- Anıtkabir'de Arslan'a karşı slogan atmak istemiş!
- Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu!
- Hiçbir yurttaş güvende değil!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!