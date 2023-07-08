Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına atlayınca boğulma tehlikesi geçiren Efrahim Kızıltaş (7), olaydan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:40
Sulama kanalına atlayan Efrahim, yaşam savaşını kaybetti
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Bağlar Mahallesi'nden geçen sulama kanalına koşarak gelen Efrahim Kızıltaş, demir korkulukları aşıp kendini suya attı. Kızıltaş'ı fark edenler yardımına koştu.

KURTARILAMADI

Boğulmak üzereyken kurtarılan çocuk, götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Efrahim, tüm müdahaleye karşın, bu sabah hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi Tarsus Yeni Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çocuğun sulama kanalına atlama anı ise güvenlik kamarasına yansıdı. 


Mersin sulama kanalı

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