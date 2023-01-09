Yangında ağır yaralanmıştı, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:59

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:59

Şarkiye Mahallesi'nde, 21 Aralık 2022'de Zehra Şahin, gelini Ebru Çakır ile kaldığı evde sobayı tutuşturmak için yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması ile Şahin, bir anda alevler içinde kaldı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Sıçrayan alevler, evdeki diğer eşyaları da tutuşturdu. Şahin ile Çakır, komşularının yardımı ile evden çıkartıldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Zehra Şahin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, gelini ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şahin, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi, yarın Ordu'da toprağa verilecek.