Aracına çarpan şoföre kızdı: 'Arabayı duman etmişsin'

Nevşehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası park halindeki aracının yanına gelen kişi “Kaç kilometre hızla geliyorsun. Arabayı duman etmişsin” diye tepki gösterdi.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:39
Aracına çarpan şoföre kızdı: 'Arabayı duman etmişsin'
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Güzel Yurt Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, Esenler Caddesinde seyir halinde olan 68 AAJ 903 plakalı otomobile çaptı.

Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil caddede park halindeki 50 ACR 453 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile park halindeki otomobilde önünde park halinde bulunan 50 EA 556 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araç sürücüsü ve diğer araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası park halindeki aracının yanına gelen kişi “Kaç kilometre hızla geliyorsun. Arabayı duman etmişsin” diye tepki gösterdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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