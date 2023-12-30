Arif Kızılyalın'dan Süper Kupa izlenimi: Atatürk kazandı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için tarihi bir duruş sergiledi. İki kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun “inadı” nedeniyle cumhuriyetimizin 100. yılında Suudi Arabistan’da dün oynanması gereken Süper Kupa finaline, Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmediği için çıkmadı.

MARŞIMIZI İSTEMEDİLER!

Dün öğle saatlerinde Suudi yetkililer, maç öncesi İstiklal Marşımızın okunmasına ve Atatürk’le ilgili hiçbir pankart-postere izin vermedi. Bu gelişme üzerine iki kulübün yöneticileri “Maça çıkmayız” restini çekti. Bu sıcak gelişme büyük yankı uyandırdı. İki takım taraftarları, takımlarının ortak kararla maça çıkmamalarını istedi.

ALTINTOP İTİRAF ETTİ

TFF yöneticisi Hamit Altıntop, “Suudiler İstiklal Marşı’yla ilgili taahhütnameye uymak zorundalar, toplantı devam ediyor” diyerek Suudi Arabistanlı yetkililerin İstiklal Marşı’nın okunmasını istemediğinin gerçek olduğunu itiraf etti. Federasyon ise maç öncesi İstiklal Marşımızın okunacağını açıklamakla yetindi.

PANKARTA VE TİŞÖRTE YASAK

Galatasaray, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene”; Fenerbahçe, ulu önderin “Yurtta barış dünyada barış” sözünün yazılı olduğu pankartlarla sahaya çıkmak istedi. Ayrıca takımlar üzerinde Atamızın fotoğrafının olduğu tşiörtleri giymek istedi. Ancak Atatürk’e olan karşıtlığıyla bilinen Suudi yetkililer, iki takımın bu pankartlarla ve tişörtlerle sahaya çıkmasına izin vermedi. Buna gerekçe olarak, daha önce TFF ile yaptıkları protokolde pankartların ve tişörtlerin yer almadığını, bu talebin daha sonra geldiğini gösterdiler.

BAŞKANLAR TOPLANDI

Suudilerin pankart-tişört yasağı, Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından tepkiyle karşılandı. İki başkan Dursun Özbek ve Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yaptı. Görüşmeye Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. 1 saati aşkın süren toplantıdan gelen ilk bilgi maçın oynanacağı oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye maça Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı pankartlarla çıkamayacakları söylendi.

ÖZBEK VE KOÇ’TAN REST

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda “Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmamıza izin verilmezse maça çıkmayacağız!” dedi. Ali Koç da Atatürk’le ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceğini ısrarla dile getirdi. Büyükekşi’nin toplantıdan çıkmasına rağmen Özbek ile Koç otelde kaldı, takımlarına da stada hareket için bekleme talimatı verdi.

KULÜPLERDEN DESTEK

Suudi Arabistan’da yaşanan skandala birçok sporcu ve kulüp tepki gösterdi. F.Bahçeli Mert Hakan ile İrfan Can, Beşiktaşlı Umut Meraş, Atatürk paylaşımları yaptı. Beşiktaş, “Atam izindeyiz”, Trabzonspor, “Yurtta sulh cihanda sulh”, Hatayspor, “Atam izindeyiz”, İstanbulspor, “Yurtta sulh, cihanda sulh”, Samsunspor, “Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne mutlu Türküm diyene!” mesajı yayınladı.