Sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 yaralı

Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:23
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Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkisinde seyir halindeki ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle önündeki araca çarpıp takla attı.

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araç da öndeki araçlara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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