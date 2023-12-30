Sis ve gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza: 4 yaralı
Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkisinde seyir halindeki ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle önündeki araca çarpıp takla attı.
Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araç da öndeki araçlara çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu