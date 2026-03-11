Aracına İsrail füzesi isabet eden TIR şoförü yaşam savaşını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 15:14:00
DHA
İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer Türk şoförler ise, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor. 

#TIR #füze #şoför #İsrail saldırısı

CHP'li Açıkel'den 'füze' açıklaması: 'Olay, münferit bir bir güvenlik olayı değil'
CHP'li Açıkel'den 'füze' açıklaması: 'Olay, münferit bir bir güvenlik olayı değil' CHP İstanbul Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Fethi Açıkel, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve imha edilen balistik mühimmata ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların münferit bir güvenlik olayı olarak görülemeyeceğini belirterek Türkiye’nin hava savunma mimarisindeki yapısal eksiklere dikkat çekti.
TIR'a İsrail füzesi isabet etti... Hataylı şoför İran'da ağır yaralandı!
TIR'a İsrail füzesi isabet etti... Hataylı şoför İran'da ağır yaralandı! Reyhanlı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat'ın aracına, İran'da İsrail füzesi isabet etti. Alev alan TIR'da Hüseyin Fırat ağır yaralanırken, annesi İran'da tedavi altına alınan oğlunun Türkiye'ye getirilmesini istedi.
Son Dakika... MSB açıkladı: İran'dan Türk hava sahasına giren balistik füze imha edildi
Son Dakika... MSB açıkladı: İran'dan Türk hava sahasına giren balistik füze imha edildi Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" denildi.