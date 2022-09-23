Aracında başından vurulmuş halde bulunan Nur, tedaviye alındı
Kayseri'de, Nur A. (38), cipte tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu. Nur A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Nur A., kendisine ait cipte tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı olan Nur A.'yı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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