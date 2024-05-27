Aracında eroin bulundu... 24 yıl hapis cezası verildi!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde 1 kilo 780 gram eroin ele geçirilen tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:42
Aracında eroin bulundu... 24 yıl hapis cezası verildi!
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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya sanık H.T.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince 19 Nisan 2023'te Onur Mahallesi'nde durdurulan sanığın otomobilinde, stepneye gizlenmiş 1 kilo 780 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Aracın koltuğunun altındaki çantada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 101 bin 300 liranın bulunduğunu ifade eden savcı, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

H.T.K. ise uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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