Dilucu ve Kapıkule'de 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Dilucu ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Türkiye'ye giriş için gelen iki TIR'da 255 litre likit metamfetamin ve 370 kilogram esrar ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:35
Dilucu ve Kapıkule'de 625 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dilucu ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki gümrük kapısına gelen araçlar mercek altına alındı.

Yapılan kontroller sonucu şüpheli araçlar üzerinde incelemelerini derinleştiren ekipler x-ray tarama sistemine sevk etti. Araçlarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, öncelikle Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yaptığı aramada, aracın yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin buldu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise araçta taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki farklı noktada başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. 


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