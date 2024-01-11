Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:57

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:57

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, su tesisat işi yapan Can Özdağlı (38), aracıyla evinden işine giderken bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Araç içerisinde kurşunların hedefi olan Özdağlı, ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Can Özdağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR!

Hayatını kaybeden Özdağlı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.