Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!

Şahinbey'de aracıyla evinden işine giderken silahlı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Can Özdağlı, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:57
Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, su tesisat işi yapan Can Özdağlı (38), aracıyla evinden işine giderken bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Araç içerisinde kurşunların hedefi olan Özdağlı, ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk babası Can Özdağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR!

Hayatını kaybeden Özdağlı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.


araç Cenaze Cinayet gaziantep silah saldırı

İlgili Haberler

Oto tamircisine aracında ateş açıldı: Yaşamını yitirdi

Oto tamircisine aracında ateş açıldı: Yaşamını yitirdi
Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!

Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!
İstanbul Sancaktepe'de taksi şoförü aracında ölü bulundu

İstanbul Sancaktepe'de taksi şoförü aracında ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler