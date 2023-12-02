Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!
Seyhan'da otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Akkoyun adlı kişi, hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'nde, aracıyla seyir halindeyken Şükrü Akkoyun, henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Akkoyun, otomobiliyle bir tekstil dükkânına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
"ALACAK MESELESİ" İDDİASI
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akkoyun'u hastaneye kaldırdı. Akkoyun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalıştığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın canını sıkacak sonuçlar...
- Öğrenciler, aileler burs ilanına dikkat!
- Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' sorusuna yanıt
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Sıcaklıklar artıyor!
- 'Üç ülke saydılar aralarında Türkiye de var...'
- Yerlikaya’dan 'Soylu' sorusuna yanıt!
- O 'tehdit' videosunu kimin çektiği ortaya çıktı
- Saadet zinciri vurgusu!
- AKP'li isim disipline sevk edildi!