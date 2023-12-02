Aracında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 19:50

Güncelleme: 02.12.2023 - 19:50

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi'nde, aracıyla seyir halindeyken Şükrü Akkoyun, henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Akkoyun, otomobiliyle bir tekstil dükkânına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

"ALACAK MESELESİ" İDDİASI

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akkoyun'u hastaneye kaldırdı. Akkoyun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalıştığı aktarıldı.