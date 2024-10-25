Aracındaki bin 800 adet uyuşturucu hap ile yakalanan polis memuru tutuklandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:19

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:19

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü’nde olarak görev yapan bir polis memuru Ö.E.’nin aracı, Çankırı-Kastamonu karayolunda yapılan denetimde durduruldu.

Ekipler tarafından polis memurunun aracında yaptığı aramada bin 800 adet extacy hap ile ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan polis memuru Ö.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.