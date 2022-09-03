Aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:26

İsmetpaşa Mahallesi'nde, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında izinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti. Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi.

'POLİSSEN POLİSSİN...'

Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti. Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaydan sonra doktora giderek darp raporu alan H.Y., kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerini olayı gerçekleştiren G.G.(32) , G.G.(38) , G.G.(59) ve E.Ç.(18) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi. G

özaltına alınan 4 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan oto galeri çalışanlarının H.Y.'ye saldırdığı anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde H.Y.'nin aracına binmeye çalıştığı ancak karşı tarafın kendisini engellediği, bir kişinin otomobilin içine uzanarak H.Y.'yi darbettiği anlar yer aldı.