Aracıyla drift yapan ehliyetsiz sürücüye para cezası!
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücü K.R.P.'ye (18) 84 bin 739 lira para cezası uygulandı.
Şarköy'ün Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.
Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen drifti ehliyetsiz sürücü K.R.P.'nin yaptığı belirlendi.
K.R.P.'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Drift yapma' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından toplam 84 bin 739 lira para cezası uygulandı.
Otomobil trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.
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