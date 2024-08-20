Sivas’ta aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza

Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uyguladı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:28
Sivas’ta aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda makas atan ve drift yapan aracı tespit etti.

Kamera kayıtlarından belirlenen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Sürücüye 38 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.


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