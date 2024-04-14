Araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün uçtuğu anlar kamerada...
Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün kaza esnasında motordan uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi’nde seyir haldeki otomobil, dönüş yaptığı esnada karşıdan gelen motosikletle çarpıştı.
Otomobil ve motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü H.G. yaralandı.
Ufak sıyrıklarla kurtulan sürücünün kaza anında motosikletten uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan H.G.’yi hastaneye kaldırdı.
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