Otomobil ve araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:15
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Kaza, Laçin-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmancık’tan Çorum istikametine seyir halinde olan İbrahim Çelikbilek idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek Bedirhan Sağlam yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol kenarındaki şarampole, diğeri ise tarlaya savruldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Hatice Çelikbilek, Betül Çelikbilek, Nuran Gülsine Çelikbilek, Esra Sağlam, Elif Nare Sağlam, Selami Köroğlu, Barlas Köroğlu ve Mesaebrar Köroğlu yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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