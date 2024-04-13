Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışıp alev alan motosikletin sürücüsü öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş (28), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:26
Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışıp alev alan motosikletin sürücüsü öldü
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Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisindesürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Sabatullah Karataş idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürüklenerek alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı sürücü Karataş'a çevredekiler müdahale etti.

KURTARILAMADI

Ancak Karataş, hayatını kaybetti. Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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