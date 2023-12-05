Araçla kaçmaya çalıştı... Bomba araması yapıldı!

Konya'da 'dur' ihtarına uymayınca aracının lastiklerine ateş açılan, ardından koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından vurularak yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:57
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları camları filmli otomobili, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Takip sırasında polis, aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Sürücü bu kez aracını terk edip koşarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis önce havaya ateş açtı, durmayınca da şüpheliyi sırtından vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Eğitimli köpek ile yapılan aramada, araçta olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Terörle Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


konya araç kovalamaca polis

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