Araçlar tespit edildi: Tekirdağ'da 3 insan kaçakçısı tutuklandı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenleri taşıdığı belirlenen iki araca düzenlenen operasyonda üç organizatör gözaltına alındı.

Araçlar tespit edildi: Tekirdağ'da 3 insan kaçakçısı tutuklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:37

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kenti geçiş güzergahı olarak kullanacağı tespit edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen taşıyan iki araç durduruldu.

3 TUTUKLAMA

Araçlarda Afganistan uyruklu üç düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen üç Türk organizatör de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #tekirdağ #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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