Araçlar tespit edildi: Tekirdağ'da 3 insan kaçakçısı tutuklandı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:37

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:38

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kenti geçiş güzergahı olarak kullanacağı tespit edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen taşıyan iki araç durduruldu.

3 TUTUKLAMA

Araçlarda Afganistan uyruklu üç düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen üç Türk organizatör de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.